Дональд Трамп выбрал Пэм Бонди на должность генерального прокурора США
Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает бывшего генерального прокурора Флориды Пэм Бонди на должность генерального прокурора США. Это произошло после того, как Мэтт Гейц отказался от должности.
Источник: Трамп в соцсети Truth Social
Прямая речь: "Слишком долго Министерство юстиции было политизировано и использовалось как оружие против меня и других республиканцев. Этому будет положен конец".
Детали: В своем посте Трамп говорит, что "Пэм изменит направление работы Министерства юстиции, вернув его к его истинной цели – борьбе с преступностью и обеспечению безопасности Америки".
Прямая речь: "Я знаю Пэм много лет – она умная, сильная и является страстной сторонницей политики "Америка прежде всего". Она прекрасно справится на посту генерального прокурора!"
Справочно: Пэм Бонди имеет юридическое образование, полученное в Стетсонском юридическом колледже. Начала карьеру как помощник прокурора в округе Гиллсборо.
Занимала должность генерального прокурора Флориды с 2011 по 2019 год, став первой женщиной в истории штата на этой должности.
В 2020 году Бонди была одним из защитников Дональда Трампа во время его первого процесса по импичменту.
До 2024 года возглавляла юридическое подразделение Института политики, который поддерживает Трампа.
Предыстория:
- 14 ноября избранный президент США Дональд Трамп объявил, что конгрессмен из Флориды Мэтт Гейц номинирован на должность генерального прокурора Соединенных Штатов Америки.
- Однако уже 21 ноября Гейц заявил, что снимает свою кандидатуру с рассмотрения.
- Ранее ряд сенаторов-республиканцев заявили окружению Трампа, что Гейц вряд ли будет утвержден в Сенате из-за неоднозначной репутации.
- Кандидатура будущего генерального прокурора США вызвала критику в Министерстве юстиции.
- Гейц – ярый сторонник Трампа – был объектом федерального расследования по делу о торговле людьми, которое закончилось без предъявления обвинений, а в Палате представителей расследовали его возможные сексуальные связи с несовершеннолетними и незаконное употребление наркотиков.
- Кроме того, Мэтт Гейц распространял дезинформацию об Украине и требовал прекратить ей любую помощь.