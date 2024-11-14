Трамп обрав генпрокурора: він проти допомоги Україні і з шлейфом "сексуальних зловживань"

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив, що конгресмен з Флориди Метт Гетц номінований на посаду генерального прокурора Сполучених Штатів Америки. Гетц відомий своїми виступами проти допомоги України, також його звинувачували у сексуальних зловживаннях, незаконному вживанні наркотиків та отриманні "неналежних подарунків".

Джерело: Трамп в соцмережі Truth Social

Деталі: За словами Трампа, Гетц "глибоко обдарований і наполегливий юрист". В Конгресі він відзначився своєю увагою "до досягнення вкрай необхідних реформ у Міністерстві юстиції".

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Він також наголосив, що Метт "захистить наші кордони, ліквідує злочинні організації та відновить сильно підірвану віру та довіру американців до Міністерства юстиції".

Пряма мова Трампа: "В юридичному комітеті Палати представників, який здійснює нагляд за Міністерством юстиції, Метт відіграв ключову роль у розгромі містифікації "Росія, Росія, Росія" та викритті тривожної та системної урядової корупції та озброєння".

Доповнено: За інформацією видання Utah News Dispatch, це стало несподіваним рішенням, оскільки Гетц залишається об'єктом розслідування комісії з етики Конгресу за звинуваченнями у сексуальних зловживаннях, незаконному вживанні наркотиків та отриманні "неналежних подарунків".

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Гетц "категорично заперечив усі звинувачення, висунуті Комітетом", йдеться у червневому звіті Комітету з цього питання.

Розслідування комітету розпочалося у квітні 2021 року і спочатку включало звинувачення в тому, що законодавець "поширював неприйнятні зображення або відео в залі засідань Палати представників, зловживав державними ідентифікаційними записами, конвертував кошти виборчої кампанії для особистого використання та/або отримав хабар або неправомірну винагороду". У червні комітет оголосив, що більше не переслідує за ці конкретні звинувачення.

Станом на червень комісія опитала більше десятка свідків, видала 25 повісток і переглянула тисячі сторінок документів, що стосуються розслідування справи Гетца.

Голова Комітету з питань етики Палати представників Майкл Гест заявив журналістам у середу, що якщо Сенат затвердить Гетца на посаді генерального прокурора, його комітет більше не матиме юрисдикції над розслідуванням.

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