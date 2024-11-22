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На Донеччині партизани допомогли завдати удару по російському підрозділу операторів БпЛА

Іван Д'яконовП'ятниця, 22 листопада 2024, 03:20
На Донеччині партизани допомогли завдати удару по російському підрозділу операторів БпЛА
фото: "Атеш"

Партизани руху "Атеш" допомогли українським військовим завдати удару по російському підрозділу операторів ударних БПЛА на Торецькому напрямку Донеччини.

Джерело: партизанський рух "Атеш" в Telegram

Деталі: В повідомленні йдеться, що пів року тому агент руху підписав контракт із збройними силами РФ, після чого був направлений до навчального центру операторів безпілотних літальних апаратів. Після навчання його було розподілено в одну з бригад на відповідну посаду та направлено до зони бойових дій на тимчасово захопленій території Донецької області.

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Фото: "Атеш"

Дослівно: "Весь цей час він передавав Силам оборони України оперативну інформацію, зокрема й дані про розташування штабів та складів із боєприпасами.

Серед наданої інформації, було й повідомлення про плани наступу ворожого підрозділу на Торецькому напрямку. Було розкрито місце перебування операторів ударних БПЛА, по якім було завдано удару, в результаті чого двох загарбників було ліквідовано, ще трьох – поранено".

партизаниДонецька областьвійна
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