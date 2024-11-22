На Донетчине партизаны помогли нанести удар по российскому подразделению операторов БпЛА

Партизаны движения "Атеш" помогли украинским военным нанести удар по российскому подразделению операторов ударных БПЛА на Торецком направлении Донецкой области.

Источник: партизанское движение "Атеш" в Telegram

Детали: В сообщении говорится, что полгода назад агент движения подписал контракт с вооруженными силами РФ, после чего был направлен в учебный центр операторов беспилотных летательных аппаратов. После обучения он был распределен в одну из бригад на соответствующую должность и направлен в зону боевых действий на временно захваченной территории Донецкой области.

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Фото: "Атеш"

Дословно: "Все это время он передавал Силам обороны Украины оперативную информацию, в том числе и данные о расположении штабов и складов с боеприпасами.

Среди предоставленной информации, было и сообщение о планах наступления вражеского подразделения на Торецком направлении. Было раскрыто местонахождение операторов ударных БПЛА, по которым был нанесен удар, в результате чего двое захватчиков были ликвидированы, еще трое – ранены".