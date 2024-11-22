З березня Росія поставила КНДР понад мільйон барелів нафти в обмін на військову допомогу – BBC

З березня 2024 року Росія поставила Північній Кореї більше мільйона барелів (56 тисяч тонн) нафти, ймовірно, розплачуючись за військову підтримку.

Джерело: BBC із посиланням на дані британського дослідницького центру Open Source Centre

Деталі: За результатами аналізу супутникових знімків, проведеного Open Source Centre, північнокорейські танкери здійснили 43 рейси між російським нафтовим терміналом на Далекому Сході та портами КНДР з березня по листопад 2024 року. Усі судна прибували до Росії порожніми, а поверталися завантаженими нафтою.

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Провідні експерти та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі сказали ВВС що, на їхнє переконання, цією нафтою Москва розплачується з Пхеньяном за зброю і солдатів, якими КНДР допомагає Росії воювати з Україною.

Перший задокументований рейс відбувся 7 березня, через сім місяців після перших повідомлень про постачання північнокорейських боєприпасів Росії, останній – 5 листопада.

"Постійне надходження нафти забезпечує Північній Кореї рівень стабільності, небачений із часу запровадження санкцій", – вважає старший аналітик Open Source Centre Джо Берн.

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