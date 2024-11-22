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С марта Россия поставила КНДР более миллиона баррелей нефти в обмен на военную помощь – BBC

Иван ДьяконовПятница, 22 ноября 2024, 04:09
С марта Россия поставила КНДР более миллиона баррелей нефти в обмен на военную помощь – BBC
Фото: ВВС

С марта 2024 года Россия поставила Северной Корее более миллиона баррелей (56 тысяч тонн) нефти, вероятно, расплачиваясь за военную поддержку.

Источник: BBC со ссылкой на данные британского исследовательского центра Open Source Centre

Детали: По результатам анализа спутниковых снимков, проведенного Open Source Centre, северокорейские танкеры совершили 43 рейса между российским нефтяным терминалом на Дальнем Востоке и портами КНДР с марта по ноябрь 2024 года. Все суда прибывали в Россию пустыми, а возвращались загруженными нефтью.

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Ведущие эксперты и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сказали ВВС что, по их убеждению, этой нефтью Москва расплачивается с Пхеньяном за оружие и солдат, которыми КНДР помогает России воевать с Украиной.

Первый задокументированный рейс состоялся 7 марта, через семь месяцев после первых сообщений о поставках северокорейских боеприпасов России, последний - 5 ноября.

"Постоянное поступление нефти обеспечивает Северной Корее уровень стабильности, невиданный со времени введения санкций", – считает старший аналитик Open Source Centre Джо Берн.

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