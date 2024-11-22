Мінус тисяча окупантів і 13 ББМ – Генштаб оновив дані про втрати РФ за добу
П'ятниця, 22 листопада 2024, 07:48
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили понад тисячу загарбників та десятки одиниць техніки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 728 300 (+1 050) осіб,
- танків – 9 399 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 19 156 (+13) од,
- артилерійських систем – 20 736 (+5) од,
- РСЗВ – 1 254 (+1) од,
- засобів ППО – 1 004 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 260 (+1) од,
- крилатих ракет – 2 764 (+8) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 777 (+32) од,
- спеціальної техніки – 3 675 (+1) од.
Дані уточнюються.