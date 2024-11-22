Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минус тысяча оккупантов и 13 ББМ – Генштаб обновил данные о потерях РФ за сутки

Ирина БалачукПятница, 22 ноября 2024, 07:48
Минус тысяча оккупантов и 13 ББМ – Генштаб обновил данные о потерях РФ за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили более тысячи захватчиков и десятки единиц техники.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.11.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 728 300 (+1 050) человек,
  • танков – 9 399 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 156 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 20 736 (+5) ед,
  • РСЗО – 1 254 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1 004 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 260 (+1) ед,
  • крылатых ракет – 2 764 (+8) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29 777 (+32) ед,
  • специальной техники – 3 675 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал

футболПятое поражение подряд в Лиге Европы. Динамо уступило Виктории Пльзень

видео, фотоЖурналисты установили точное место в Беларуси, где россияне пытали украинских пленных

"ДТЭК" раскрыл подробный график отключений света на пятницу для Киева и 2 областей

Зеленский подписал историческое повышение налогов

Пророссийские власти Грузии установили четырехлетний мораторий на переговоры о вступлении в ЕС

Все новости...
Росcия
Роковое бессилие
ISW: Путин угрожает Западу, но постоянно сдвигает свои "красные линии"
С марта Россия поставила КНДР более миллиона баррелей нефти в обмен на военную помощь – BBC
Последние новости
03:24
03:04
обновляетсяРоссияне атакуют Украину ударными беспилотниками
02:14
фото, видеоВ Ростовской области РФ после атаки дронов горит нефтебаза
02:01
БоксКличко хотел вернуться на ринг поединком с Дюбуа – СМИ
01:24
видеоВ Тбилиси полиция разогнала акцию протеста, участников задерживают
01:00
футбол"Челси" с голом Мудрика обыграл "Хайденхайм": результаты Лиги конференций
00:18
Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал
23:59
ФутболПобеда и ничья, но без изменений: Украина осталась на 25 месте в рейтинге ФИФА
23:59
"Фестиваль отчаяния". Что показывают на самом большом фестивале кинодокументалистики в мире
23:48
Новости экономики 28 ноября: Массированный обстрел энергетики и подпись исторического повышения налогов
Все новости...
Реклама:
Реклама: