Минус тысяча оккупантов и 13 ББМ – Генштаб обновил данные о потерях РФ за сутки
Пятница, 22 ноября 2024, 07:48
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили более тысячи захватчиков и десятки единиц техники.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.11.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 728 300 (+1 050) человек,
- танков – 9 399 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 19 156 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 20 736 (+5) ед,
- РСЗО – 1 254 (+1) ед,
- средств ПВО – 1 004 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 260 (+1) ед,
- крылатых ракет – 2 764 (+8) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 29 777 (+32) ед,
- специальной техники – 3 675 (+1) ед.
Данные уточняются.