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Генштаб: ЗСУ на Курщині відбили 29 атак росіян, і майже 80 – ще на 2-х напрямках фронту

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 листопада 2024, 08:21
Генштаб: ЗСУ на Курщині відбили 29 атак росіян, і майже 80 – ще на 2-х напрямках фронту
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на всіх напрямках фронту відбулося 190 бойових зіткнень, 79 атак росіян захисники відбили на Покровському та Курахівському напрямках. На Курському плацдармі було відбито 30 атак ворога.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог десять разів проводив наступальні та штурмові дії в районі Стариці, Вовчанська та Глибокого. 

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Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла вісімнадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. 

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 16 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та Серебрянського лісництва. 

Три спроби загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована.

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Ворог п’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

48 атак, таку кількість за минулу добу відбили наші захисниками на Покровському напрямку. Ворог атакував неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка, Чумацьке та Пустинка.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати рубежі, зайняті Силами оборони. 

Чотирнадцять атак противника зупинили наші оборонці в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки, що на Времівському напрямку

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи один раз намагались просунутись в районі П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. 

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 15 авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби, також наші оборонці відбили 29 атак загарбників. 

Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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