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Генштаб: ВСУ на Курщине отбили 29 атак россиян, и почти 80 - еще на 2-х направлениях фронта

Станислав ПогориловПятница, 22 ноября 2024, 08:21
Генштаб: ВСУ на Курщине отбили 29 атак россиян, и почти 80 - еще на 2-х направлениях фронта
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на всех направлениях фронта произошло 190 боевых столкновений, 79 атак россиян защитники отбили на Покровском и Кураховском направлениях. На Курском плацдарме было отражено 30 атак врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг десять раз проводил наступательные и штурмовые действия в районе Старицы, Волчанска и Глубокого.

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Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло восемнадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 16 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и Серебрянского лесничества.

Три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируемая.

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Враг пять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.

48 атак, такое количество за минувшие сутки отбили наши защитниками на Покровском направлении. Враг атаковал неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Петровка, Чумацкое и Пустынка.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки оккупанты 31 раз пытались прорвать рубежи, занятые Силами обороны.

Четырнадцать атак противника остановили наши защитники в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки, что на Времовском направлении.

На Ореховском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 15 авиаударов, применив 22 управляемые авиабомбы, также наши защитники отбили 29 атак захватчиков.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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