Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МЗС Чехії приїхав до Києва

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукП'ятниця, 22 листопада 2024, 08:44
Глава МЗС Чехії приїхав до Києва
Ян Ліпавський, Фото з X

Вранці 22 листопада до Києва прибув з візитом міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення міністра в мережі X

Деталі: За словами Ліпавського, під час цієї поїздки він хоче дізнатись, "як українці справляються з бомбардуваннями, як працюють чеські проєкти на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці".

Реклама:

"Я буду обговорювати все це тут", – написав глава МЗС Чехії.

Передісторія:

ЧехіяМЗСКиївдипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала

футболП'ята поспіль поразка у Лізі Європи. Динамо поступилося Вікторії Пльзень

відео, фотоЖурналісти встановили точне місце в Білорусі, де росіяни катували українських полонених

"ДТЕК" розкрив детальний графік відключень світла на п'ятницю для Києва та 2 областей

Зеленський підписав історичне підвищення податків

Проросійська влада Грузії встановила чотирирічний мораторій на переговори про вступ у ЄС

Усі новини...
Чехія
У Чехії обурились ордером МКС на арешт прем'єра Ізраїлю: Підриває довіру до суду
Чеська компанія надала Україні понад 700 тисяч євро на протитанкові гранатомети
Глава МЗС Чехії не думає, що Трамп може раптово припинити допомогу Україні
Останні новини
03:24
Байден засудив масовану атаку Росії на Україну
03:04
оновлюєтьсяРосіяни атакують Україну ударними безпілотниками
02:14
фото, відеоУ Ростовській області РФ після атаки дронів горить нафтобаза – соцмережі
02:01
БоксКличко хотів повернутися на ринг поєдинком з Дюбуа – ЗМІ
01:24
відеоУ Тбілісі поліція розігнала акцію протесту, учасників затримують
01:00
футбол"Челсі" з голом Мудрика обіграв "Гайденгайм": результати Ліги конференцій
00:18
Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала
23:59
футболПеремога та нічия, але без змін: Україна залишилася на 25-му місці у рейтингу ФІФА
23:59
"Фестиваль відчаю". Що показують на найбільшому фестивалі кінодокументалістики у світі
23:48
Новини економіки 28 листопада: Масований обстріл енергетики та підпис історичного підвищення податків
Усі новини...
Реклама:
Реклама: