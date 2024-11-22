Глава МЗС Чехії приїхав до Києва

Вранці 22 листопада до Києва прибув з візитом міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення міністра в мережі X

Деталі: За словами Ліпавського, під час цієї поїздки він хоче дізнатись, "як українці справляються з бомбардуваннями, як працюють чеські проєкти на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці".

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"Я буду обговорювати все це тут", – написав глава МЗС Чехії.

Передісторія: