Глава МЗС Чехії приїхав до Києва
П'ятниця, 22 листопада 2024, 08:44
Вранці 22 листопада до Києва прибув з візитом міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення міністра в мережі X
Деталі: За словами Ліпавського, під час цієї поїздки він хоче дізнатись, "як українці справляються з бомбардуваннями, як працюють чеські проєкти на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці".
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"Я буду обговорювати все це тут", – написав глава МЗС Чехії.
Передісторія:
- Ліпавський раніше заявляв, що наразі ніхто не знає, чи припинить новообраний президент США Дональд Трамп допомогу Україні, але і в разі такого рішення він не зробить цього раптово.
- У серпні він казав, що воєнні плани Росії не обмежуються захопленням України.