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Глава МИД Чехии приехал в Киев

Ирина Кутелева, Ирина БалачукПятница, 22 ноября 2024, 08:44
Глава МИД Чехии приехал в Киев
Ян Липавский, Фото з X

Утром 22 ноября в Киев прибыл с визитом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение министра в сети X

Детали: По словам Липавского, во время этой поездки он хочет узнать, "как украинцы справляются с бомбардировками, как работают чешские проекты на местах и как лучше направить международную помощь в ближайшие месяцы".

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"Я буду обсуждать все это здесь", – написал глава МИД Чехии.

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ЧехияМИДКиевдипломатические отношения
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