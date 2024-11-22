Глава МИД Чехии приехал в Киев
Пятница, 22 ноября 2024, 08:44
Утром 22 ноября в Киев прибыл с визитом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение министра в сети X
Детали: По словам Липавского, во время этой поездки он хочет узнать, "как украинцы справляются с бомбардировками, как работают чешские проекты на местах и как лучше направить международную помощь в ближайшие месяцы".
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"Я буду обсуждать все это здесь", – написал глава МИД Чехии.
Предыстория:
- Липавский ранее заявлял, что пока никто не знает, прекратит ли новоизбранный президент США Дональд Трамп помощь Украине, но и в случае такого решения он не сделает этого внезапно.
- В августе он говорил, что военные планы России не ограничиваются захватом Украины.