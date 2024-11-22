Медведчук, Ані Лорак, Азаров: в ОП розповіли, яких перших 34 зрадників позбавлять держнагород

Згідно з указом, яким президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо позбавлення державних нагород зрадників України, першочергово відзнак позбудуться 34 особи.

Джерело: Офіс президента

Деталі: До першого списку увійшло 34 особи. Серед них – колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавлено державних нагород України безстроково.

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Як пояснюють у глави держави, до десяти з них застосований максимальний набір санкцій – 21 вид. Ідеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й, зокрема, про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торговельних операцій.

Серед них до сімох санкції застосовані вперше. Зокрема, це колишній перший заступник лідера політичної партії "Партія регіонів" та голова відповідної фракції Олександр Єфремов, який мав ордени "За заслуги" І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Також нагород позбавлено колишнього першого заступника генпрокурора України Рената Кузьміна. Він мав ордени "За заслуги" ІІ-ІІІ ступенів та звання "Заслужений юрист України".

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Також державних нагород України позбавлено вісьмох осіб, які вже перебувають під іншими санкціями України, а це:

Колишній народний депутат ІІ-IV та IX скликань Віктор Медведчук. Був нагороджений орденами "За заслуги" І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, мав звання "Заслужений юрист України".

Ексміністр освіти і науки (2010–2014) Дмитро Табачник. Мав ордени князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання "Заслужений діяч науки і техніки".

Колишній прем’єр-міністр України (2010–2014) Микола Азаров, який був нагороджений орденами "За заслуги" І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, а також мав звання "Заслужений економіст України".

Крім того, державної нагороди України також позбавлений колишній генпрокурор України (2010–2014) Віктор Пшонка. Мав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Колишній народний депутат III-IX скликань Андрій Деркач. Мав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Предстоятель Російської православної церкви та колишній агент КДБ патріарх Кирил. Був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Почесного звання "Народний артист України" позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Кароліна Куєк (Ані Лорак) і Таїсія Повалій – також звання "Заслужений артист України".

Що передувало: Верховна Рада підтримала законопроєкт № 11410, який передбачає позбавлення державних нагород України осіб, які були засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, окремі злочини проти громадської безпеки; тих, хто пропагує державу-агресорку чи виправдовує окупацію України.

20 листопада закон було повернуто до парламенту з підписом президента.