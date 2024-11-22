Медведчук, Ани Лорак, Азаров: в ОП рассказали, каких первых 34 предателей лишат госнаград

Согласно указу, которым президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины, в первую очередь отличий лишатся 34 человека.

Источник: Офис президента

Детали: В первый список вошло 34 человека. Среди них - бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели. Все они лишены государственных наград Украины бессрочно.

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Как объясняют у главы государства, к десяти из них применен максимальный набор санкций - 21 вид. Речь идет не только о лишении государственных наград Украины, но и, в частности, о блокировании активов, аннулировании лицензий и разрешений и полном прекращении торговых операций.

Среди них к семи особам санкции применены впервые. В частности, это бывший первый заместитель лидера политической партии "Партия регионов" и председатель соответствующей фракции Александр Ефремов, который имел ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени.

Также наград лишен бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин. Он имел ордена "За заслуги" II-III степеней и звание "Заслуженный юрист Украины".

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Также государственных наград Украины лишены восемь человек, которые уже находятся под другими санкциями Украины, а это:

Бывший народный депутат II-IV и IX созывов Виктор Медведчук. Был награжден орденами "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, имел звание "Заслуженный юрист Украины".

Экс-министр образования и науки (2010-2014) Дмитрий Табачник. Имел ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звание "Заслуженный деятель науки и техники".

Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров, который был награжден орденами "За заслуги" І-ІІІ степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, а также имел звание "Заслуженный экономист Украины".

Кроме того, государственной награды Украины также лишен бывший генпрокурор Украины (2010-2014) Виктор Пшонка. Имел орден "За заслуги" ІІІ степени.

Бывший народный депутат III-IX созывов Андрей Деркач. Имел орден "За заслуги" III степени.

Предстоятель Русской православной церкви и бывший агент КГБ патриарх Кирилл. Был награжден орденом князя Ярослава Мудрого І степени.

Почетного звания "Народный артист Украины" лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Каролина Куек (Ани Лорак) и Таисия Повалий - также звания "Заслуженный артист Украины".

Что предшествовало: Верховная Рада поддержала законопроект № 11410, который предусматривает лишение государственных наград Украины лиц, которые были осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления, уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, отдельные преступления против общественной безопасности; тех, кто пропагандирует государство-агрессора или оправдывает оккупацию Украины.

20 ноября закон был возвращен в парламент с подписью президента.