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Білецький: Найбільша проблема від Північної Кореї – це їхній ВПК, а не війська

Валентина Романенко, Роман КравецьП'ятниця, 22 листопада 2024, 12:07
Білецький: Найбільша проблема від Північної Кореї – це їхній ВПК, а не війська
Андрій Білецький. фото УП

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький вважає, що військово-промисловий комплекс Північної Кореї, можливості якого використовує Росія у війні проти України, становить більшу загрозу, ніж солдати КНДР, яких готує до бою держава-агресор.

Джерело: Білецький в інтерв'ю "Українській правді"

Деталі: На думку командира 3 ОШБр, навіть якщо Росія залучить 50 тисяч північних корейців, це радикально не змінить ситуацію на полі бою.

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Пряма мова: "Поясню: ми застосовуємо нові високоточні й дешеві засоби ураження. Зараз FPV-дрон може коштувати і 300 доларів. Змінилися типи польової фортифікації, тактичні прийоми – як в обороні, так і в наступі. Все це вимагає серйозної практики. Зараз дві країни у світі мають такий досвід – ми і Росія.

Північна Корея – не надто сучасна технологічно країна. Той же геймінг не розповсюджений там, навряд чи у КНДР ти можеш потренуватися на дроні в цивільному житті чи купити його, щоб літати у своє задоволення.

Я не думаю, що вони зможуть воювати в сучасних реаліях. Канєшно, для нас всіх це Terra incognita, але й не думаю, що у людей з ГУЛАГу надзвичайно висока мотивація.

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Гроші? Я не вважаю, що зарплати можуть мотивувати когось умирати".

Деталі: Стосовно Північної Кореї, на думку Білецького, вплив північнокорейського військово-промислового комплексу на війну в Україні на порядок більший, ніж все, що може Корея виставити на полі бою.

Пряма мова: "Те, що північні корейці поставили для росіян – це плюс–мінус такий же обсяг артилерійського боєприпасу, що й всі країни НАТО дали нам за майже три роки. Це проблема.

Так, знаю, що це поганий боєприпас.

Так, росіяни навіть відразу визначають, що боєприпас артилерійський є корейським – там інший у них коефіцієнт. Вони розуміють, що ним попасти у ціль шансів різко менше. Але він є.

Без нього вони взагалі зараз були б у ситуації крайнього снарядного голоду. Балістичні ракети, які летять на Київ, Одесу чи Миколаїв – північно-корейські.

Корейський ВПК (військово-промисловий комплекс – УП) – це для нас проблема. А північнокорейські війська навряд чи будуть значимою проблемою".

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