Билецкий: Самая большая проблема от Северной Кореи – это их ВПК, а не войска

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий считает, что военно-промышленный комплекс Северной Кореи, возможности которго использует Россия в войне против Украины, представляет большую угрозу, чем солдаты КНДР, которых готовит к бою государство-агрессор.

Источник: Билецкий в интервью "Украинской правде"

Детали: По мнению командира 3 ОШБр, даже если Россия привлечет 50 тысяч северных корейцев, это радикально не изменит ситуацию на поле боя.

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Прямая речь: "Поясню: мы применяем новые высокоточные и дешевые средства поражения. Сейчас FPV-дрон может стоить и 300 долларов. Изменились типы полевой фортификации, тактические приемы - как в обороне, так и в наступлении. Все это требует серьезной практики. Сейчас две страны в мире имеют такой опыт - мы и Россия.

Северная Корея - не слишком современная технологически страна. Тот же гейминг не распространен там, вряд ли в КНДР ты можешь потренироваться на дроне в гражданской жизни или купить его, чтобы летать в свое удовольствие.

Я не думаю, что они смогут воевать в современных реалиях. Конечно, для нас всех это Terra incognita, но и не думаю, что у людей из ГУЛАГа чрезвычайно высокая мотивация.

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Деньги? Я не считаю, что зарплаты могут мотивировать кого-то умирать".

Детали: Относительно Северной Кореи, по мнению Билецкого, влияние северокорейского военно-промышленного комплекса на войну в Украине на порядок больше, чем все, что может Корея выставить на поле боя.

Прямая речь: "То, что северные корейцы поставили россиянам - это плюс-минус такой же объем артиллерийского боеприпаса, что и все страны НАТО дали нам за почти три года. Это проблема.

Да, знаю, что это плохой боеприпас.

Да, россияне даже сразу определяют, что боеприпас артиллерийский является корейским - там другой у них коэффициент. Они понимают, что им попасть в цель шансов резко меньше. Но он есть.

Без него они вообще сейчас были бы в ситуации крайнего снарядного голода. Баллистические ракеты, которые летят на Киев, Одессу или Николаев - северо-корейские.

Корейский ВПК (военно-промышленный комплекс - УП) - это для нас проблема. А северокорейские войска вряд ли будут значимой проблемой".