Росіяни атакували селище у передмісті Краматорська: один загиблий, двоє поранених

Російські війська вранці 22 листопада завдали удару по селищу Красноторка на околиці Краматорська Донецької області, у результаті чого одна людина загинула, двоє людей були поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, Донецька облпрокуратура у Telegram

Пряма мова: "Селище потрапило під ворожий вогонь сьогодні вранці. За попередньою інформацією, відбулося 6 ударів".

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Деталі: За його словами, на місці працюють всі відповідальні служби, точні наслідки обстрілу встановлюємо. "Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!" – закликав Філашкін.

Оновлено. У Донецькій обласній прокуратурі пізніше розповіли, що окупанти завдали удару по Краматорську о 10.16, влучання відбулись по житловій забудові.

Від тілесних ушкоджень, несумісних з життям, загинула 41-річна жінка. Ще двоє чоловіків 34 і 39 років дістали осколкові поранення. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

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Внаслідок ворожої атаки в населеному пункті пошкоджено житлові будинки та автотранспорт. Тип використаної зброї встановлюється.