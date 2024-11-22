Росіяни атакували селище у передмісті Краматорська: один загиблий, двоє поранених
Російські війська вранці 22 листопада завдали удару по селищу Красноторка на околиці Краматорська Донецької області, у результаті чого одна людина загинула, двоє людей були поранені.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, Донецька облпрокуратура у Telegram
Пряма мова: "Селище потрапило під ворожий вогонь сьогодні вранці. За попередньою інформацією, відбулося 6 ударів".
Деталі: За його словами, на місці працюють всі відповідальні служби, точні наслідки обстрілу встановлюємо. "Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!" – закликав Філашкін.
Оновлено. У Донецькій обласній прокуратурі пізніше розповіли, що окупанти завдали удару по Краматорську о 10.16, влучання відбулись по житловій забудові.
Від тілесних ушкоджень, несумісних з життям, загинула 41-річна жінка. Ще двоє чоловіків 34 і 39 років дістали осколкові поранення. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога.
Внаслідок ворожої атаки в населеному пункті пошкоджено житлові будинки та автотранспорт. Тип використаної зброї встановлюється.