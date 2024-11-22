Россияне атаковали поселок в пригороде Краматорска: один погибший, двое раненых

Российские войска утром 22 ноября нанесли удар по поселку Красноторка на окраине Краматорска Донецкой области, в результате чего один человек погиб, два человека были ранены.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, Донецкая облпрокуратура в Telegram

Прямая речь: "Поселок попал под вражеский огонь сегодня утром. По предварительной информации, произошло 6 ударов".

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Детали: По его словам, на месте работают все ответственные службы, точные последствия обстрела устанавливаем. "Будьте ответственными! Эвакуируйтесь!" - призвал Филашкин.

Обновлено: В Донецкой областной прокуратуре позже рассказали, что оккупанты нанесли удар по Краматорску в 10.16, попадания произошли по жилой застройке.

От телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погибла 41-летняя женщина. Еще двое мужчин 34 и 39 лет получили осколочные ранения. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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В результате вражеской атаки в населенном пункте повреждены жилые дома и автотранспорт. Тип использованного оружия устанавливается.