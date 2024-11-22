Білецький дав "рецепт" вирішення проблеми критичної нестачі людей на фронті

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький вважає, що вирішити критичну нестачу людей на передовій можна за рахунок покращення підготовки новобранців.

Джерело: Білецький в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Треба вирішувати тим, що ті люди, які в армію попадають щомісяця, мають бути навчені в рази краще, ніж вони навчені зараз.

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Тоді в СЗЧ піде набагато менше, менше загине або буде поранено, а втрати противника зростатимуть.

Тоді наступного місяця ваша критична нестача буде трохи меншою, а потім ще меншою. Ви почнете нарощувати, а не зменшуватися безкінечно".

Деталі: На думку Білецького, потрібно займатися різким підвищенням ефективності армії. Вона в першу чергу полягає в якісній бойовій підготовці. Для того щоб була якісна бойова підготовка, уже є професійні учебки. Їх треба масштабувати, зазначає військовий.

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Пряма мова: "Як? Їм повинні дати людей для того, щоб вони підготували не сотні, а тисячі інструкторів.

Зараз 80% у навчальних центрах – це люди, які на війні не були. Питання: а чого вони вчать?

Треба зібрати з військ 3–4 тисячі – так, це буде боляче, але не критично. Берете хороших сержантів і старих солдатів: контузії, те-се – прискіпливо треба дивитися. Це не буде просто. Якщо йти по короткому шляху – за 4 місяці. По хорошому – за 6 місяців вони стануть якісними інструкторами і випустять свій пробний курс.

Після цього ви можете приблизно рахувати, що одна людина повинна випускати 10 курсантів. Тобто 4 тисячі можуть готувати 40 тисяч одночасно. І це вже зовсім інша якість людей".