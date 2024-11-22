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Билецкий дал "рецепт" решения проблемы критической нехватки людей на фронте

Валентина Романенко, Роман КравецПятница, 22 ноября 2024, 12:39
Билецкий дал рецепт решения проблемы критической нехватки людей на фронте
Андрей Билецкий. фото УП

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий считает, что решить критическую нехватку людей на передовой можно за счет улучшения подготовки новобранцев.

Источник: Билецкий в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Надо решать тем, что те люди, которые в армию попадают ежемесячно, должны быть обучены в разы лучше, чем они обучены сейчас.

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Тогда в "самоволку" пойдет гораздо меньше, меньше погибнет или будет ранено, а потери противника будут расти.

Тогда в следующем месяце ваша критическая нехватка будет немного меньше, а затем еще меньше. Вы начнете наращивать, а не уменьшаться бесконечно".

Детали: По мнению Билецкого, нужно заниматься резким повышением эффективности армии. Она в первую очередь заключается в качественной боевой подготовке. Для того чтобы была качественная боевая подготовка, уже есть профессиональные учебки. Их надо масштабировать, отмечает военный.

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Прямая речь: "Как? Им должны дать людей для того, чтобы они подготовили не сотни, а тысячи инструкторов.

Сейчас 80% в учебных центрах - это люди, которые на войне не были. Вопрос: а чему они учат?

Надо собрать из войск 3-4 тысячи - да, это будет больно, но не критично. Берете хороших сержантов и старых солдат: контузии, то-се - придирчиво надо смотреть. Это не будет просто. Если идти по короткому пути - за 4 месяца. По хорошему - за 6 месяцев они станут качественными инструкторами и выпустят свой пробный курс.

После этого вы можете примерно считать, что один человек должен выпускать 10 курсантов. То есть 4 тысячи могут готовить 40 тысяч одновременно. И это уже совсем другое качество людей".

войнаБилецкий
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