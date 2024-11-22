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Розвідка Британії назвала подію, що докорінно змінила характер війни в Україні

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінП'ятниця, 22 листопада 2024, 13:10
Розвідка Британії назвала подію, що докорінно змінила характер війни в Україні
Фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії назвала масоване використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) ключовою подією, яка змінила характер війни РФ проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на огляд, який публікує британське Міноборони в X (Twitter)

Деталі: Зокрема, як зазначають британські аналітики, численні атаки за допомогою ударних БПЛА, ймовірно, дали Росії простір і час для відновлення свого парку літаків дальньої авіації і пов'язаних з ними запасів крилатих і балістичних ракет.

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Кінцевий ефект полягає в тому, що картина протиповітряної оборони України стає дедалі напруженішою, складнішою і важчою.

За допомогою цієї комбінації систем росіяни постійно завдають ударів по критично важливих об'єктах національної інфраструктури та авіабазах України, які очікуються і цієї зими, оскільки Росія намагається зламати волю українського народу, наголошують у відомстві.

Крім того, в середині та наприкінці вересня Україна успішно використовувала БПЛА проти військових цілей у Росії, завдавши ударів по чотирьох російських складах стратегічних боєприпасів за сотні кілометрів від України.

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 Загальний тоннаж знищених боєприпасів на цих об'єктах являє собою найбільшу втрату боєприпасів, поставлених Росією і Північною Кореєю за час війни, зауважують у відомстві.

"Ці атаки ще раз підкреслюють нездатність Росії захистити стратегічні військові об'єкти від атак українських БПЛА", – підкреслюється в огляді.

Окремо британська розвідка вказала, що незважаючи на технологічну і чисельну перевагу, РФ за 1000 днів повномасштабної війни не змогла отримати перевагу в повітрі над Україною.

Крім того, Росія вдалася до використання своєї авіації тактичного рівня, наприклад літаків Су-34, як повітряної артилерії.

Напередодні британська розвідка оцінила зміну якості збройних сил Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У відомстві також відзначали, що успішні дії України проти Чорноморського флоту РФ призвели до знищення близько чверті його великих суден включно з флагманом та змусили забиратися у східну частину акваторії.

розвідкаВелика Британія
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