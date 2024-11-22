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Разведка Британии назвала событие, в корне изменившее характер войны в Украине

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПятница, 22 ноября 2024, 13:10
Разведка Британии назвала событие, в корне изменившее характер войны в Украине
Фото: Getty Images

Разведка Великобритании назвала массированное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ключевым событием, которое изменило характер войны РФ против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор, который публикует британское Минобороны в X (Twitter)

Детали: В частности, как отмечают британские аналитики, многочисленные атаки с помощью ударных БПЛА, вероятно, дали России пространство и время для восстановления своего парка самолетов дальней авиации и связанных с ними запасов крылатых и баллистических ракет.

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Конечный эффект заключается в том, что картина противовоздушной обороны Украины становится все более напряженной, сложной и трудной.

С помощью этой комбинации систем россияне постоянно наносят удары по критически важным объектам национальной инфраструктуры и авиабазам Украины, которые ожидаются и этой зимой, поскольку Россия пытается сломать волю украинского народа, отмечают в ведомстве.

Кроме того, в середине и в конце сентября Украина успешно использовала БПЛА против военных целей в России, нанеся удары по четырем российским складам стратегических боеприпасов за сотни километров от Украины.

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Общий тоннаж уничтоженных боеприпасов на этих объектах представляет собой наибольшую потерю боеприпасов, поставленных Россией и Северной Кореей за время войны, отмечают в ведомстве.

"Эти атаки еще раз подчеркивают неспособность России защитить стратегические военные объекты от атак украинских БПЛА", – подчеркивается в обзоре.

Отдельно британская разведка указала, что несмотря на технологическое и численное преимущество, РФ за 1000 дней полномасштабной войны не смогла получить преимущество в воздухе над Украиной.

Кроме того, Россия прибегла к использованию своей авиации тактического уровня, например самолетов Су-34, в качестве воздушной артиллерии.

Накануне британская разведка оценила изменение качества вооруженных сил России от начала полномасштабного вторжения в Украину.

В ведомстве также отмечали, что успешные действия Украины против Черноморского флота РФ привели к уничтожению около четверти его крупных судов включая флагман и заставили забираться в восточную часть акватории.

разведкаВеликобритания
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