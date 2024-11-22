NYT про гарантії безпеки: Захід розглядає насичення України зброєю для карального удару по РФ

Чиновники США та Європи розглядають стримування як можливу гарантію безпеки для України, зокрема шляхом створення запасів звичайних озброєнь, що дозволяли б завдати ефективного удару у випадку порушення РФ можливої угоди про припинення вогню.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Офіційні особи США та Європи обговорюють стримування як можливу гарантію безпеки для України, наприклад, створення запасів звичайного арсеналу, достатнього для завдання карального удару, якщо Росія порушить угоду про припинення вогню".

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Деталі: Крім того, за даними видання NYT, деякі чиновники навіть припустили, що діючий президент США Джо Байден може повернути Україні ядерну зброю, яку було вилучено після розпаду Радянського Союзу задля стримуючого фактору.

Однак такий крок, ймовірно буде складним та матиме серйозні наслідки.

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