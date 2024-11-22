NYT о гарантиях безопасности: Запад рассматривает насыщение Украины оружием для карательного удара по РФ

Чиновники США и Европы рассматривают сдерживание как возможную гарантию безопасности для Украины, в частности путем создания запасов обычных вооружений, которые позволяли бы нанести эффективный удар в случае нарушения РФ возможного соглашения о прекращении огня.

Источник: The New York Times

Дословно: "Официальные лица США и Европы обсуждают сдерживание как возможную гарантию безопасности для Украины, например, создание запасов обычного арсенала, достаточного для нанесения карательного удара, если Россия нарушит соглашение о прекращении огня".

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Детали: Кроме того, по данным издания NYT, некоторые чиновники даже предположили, что действующий президент США Джо Байден может вернуть Украине ядерное оружие, которое было изъято после распада Советского Союза для сдерживающего фактора.

Однако такой шаг, вероятно, будет сложным и будет иметь серьезные последствия.

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