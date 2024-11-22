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Довічний термін отримав депутат, який підірвав три гранати у сільраді на Закарпатті

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 листопада 2024, 14:31
Довічний термін отримав депутат, який підірвав три гранати у сільраді на Закарпатті
фото поліції

Довічне позбавлення волі отримав депутат Керецьківської сільської ради на Закарпатті Сергій Батрин, який вчинив теракт у будівлі держустанови.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: 15 грудня 2023 року депутат підірвав у сесійній залі сільради три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1.

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Сергій Батрин.
фото з відкритих джерел

Унаслідок вибухів постраждали 26 громадян, а двоє із них згодом померли від тяжких поранень. Один з чоловіків помер наступного дня після теракту, а інший – через місяць.

За даними слідства, зловмисник заздалегідь підготувався до злочину. Спочатку він задіяв власні зв’язки у кримінальних колах, щоб придбати бойові гранати, а потім сховав їх у власному помешканні.

У день засідання сільради депутат приніс бойові засоби ураження до приміщення держустанови.

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Ненадовго залишивши приміщення сесійної зали, він привів гранати в бойову готовність. Повернувшись назад, зловмисник дістав їх з кишень куртки та почергово кинув на підлогу кімнати, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей);

ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Батрина засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування та судового розгляду засуджений перебував під вартою в ДУ "Закарпатська УВП (№9)". Там він перебуватиме до набрання вироком законної сили.

Для відшкодування завданої внаслідок теракту майнової шкоди Керецьківській сільській раді до депутата заявлено цивільний позов.

ЗакарпаттякриміналтероризмСБУ
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