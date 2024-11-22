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Пожизненный срок получил депутат, который взорвал три гранаты в сельсовете на Закарпатье

Валентина РоманенкоПятница, 22 ноября 2024, 14:31
Пожизненный срок получил депутат, который взорвал три гранаты в сельсовете на Закарпатье
фото полиции

Пожизненное лишение свободы получил депутат Керецковского сельского совета на Закарпатье Сергей Батрин, который совершил теракт в здании госучреждения.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: 15 декабря 2023 года депутат взорвал в сессионном зале сельсовета три боевые осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1.

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Сергей Батрин.
фото из открытых источников

В результате взрывов пострадали 26 граждан, а двое из них впоследствии умерли от тяжелых ранений. Один из мужчин умер на следующий день после теракта, а другой - через месяц.

По данным следствия, злоумышленник заранее подготовился к преступлению. Сначала он задействовал собственные связи в криминальных кругах, чтобы приобрести боевые гранаты, а затем спрятал их в собственном доме.

В день заседания сельсовета депутат принес боевые средства поражения в помещение госучреждения.

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Ненадолго покинув помещение сессионного зала, он привел гранаты в боевую готовность. Вернувшись обратно, злоумышленник достал их из карманов куртки и поочередно бросил на пол комнаты, где находился почти полный состав депутатского корпуса сельсовета.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 258 (террористический акт, приведший к гибели людей);

ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Батрин приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Во время досудебного расследования и судебного разбирательства осужденный находился под стражей в ГУ "Закарпатская УИН (№9)". Там он будет находиться до вступления приговора в законную силу.

Для возмещения причиненного в результате теракта имущественного ущерба Керецковскому сельскому совету к депутату заявлен гражданский иск.

ЗакарпатьекриминалтерроризмСБУ
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