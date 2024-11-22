Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Проти України воюють майже 580 тисяч росіян – розвідка

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 листопада 2024, 14:36
Проти України воюють майже 580 тисяч росіян – розвідка
фото: Getty Images

За даними української розвідки, сухопутна частина російського угруповання, що бере участь у бойових діях проти України, становить майже 580 тисяч російських військовослужбовців, з урахуванням Курської області.

Джерело: заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Скібіцького: "Майже 580 тисяч - це сухопутна компонента, яка безпосередньо бере участь у бойових діях".

Реклама:

Деталі: Він уточнив, що це з урахуванням військових у Курській області.

Крім того, сказав Скібіцький, на сьогоднішній день на тимчасово окупованих територіях України розгорнуто угруповання військ Росгвардії у кількості майже 35 тисяч військовослужбовців.

Що було раніше:

РЕКЛАМА:
  • У червні правитель Росії Володимир Путін заявляв, що на території України воює майже 700 тисяч російських військовослужбовців. У грудні 2023 року він говорив, що на війні було задіяно 617 тисяч військових.
  • Тоді ж Інститут вивчення війни (ISW) звернув увагу на слова Путіна про те, що російські війська приблизно втрачають в Україні 20 000 осіб щомісячно. Ця цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця.

війнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала

футболП'ята поспіль поразка у Лізі Європи. Динамо поступилося Вікторії Пльзень

відео, фотоЖурналісти встановили точне місце в Білорусі, де росіяни катували українських полонених

"ДТЕК" розкрив детальний графік відключень світла на п'ятницю для Києва та 2 областей

Зеленський підписав історичне підвищення податків

Проросійська влада Грузії встановила чотирирічний мораторій на переговори про вступ у ЄС

Усі новини...
війна
"Кедр": ГУР оприлюднив деталі про нову балістику, якою РФ вдарила по Дніпру 21 листопада
Білецький дав "рецепт" вирішення проблеми критичної нестачі людей на фронті
Росіяни атакували селище у передмісті Краматорська: один загиблий, двоє поранених
Останні новини
03:24
Байден засудив масовану атаку Росії на Україну
03:04
оновлюєтьсяРосіяни атакують Україну ударними безпілотниками
02:14
фото, відеоУ Ростовській області РФ після атаки дронів горить нафтобаза – соцмережі
02:01
БоксКличко хотів повернутися на ринг поєдинком з Дюбуа – ЗМІ
01:24
відеоУ Тбілісі поліція розігнала акцію протесту, учасників затримують
01:00
футбол"Челсі" з голом Мудрика обіграв "Гайденгайм": результати Ліги конференцій
00:18
Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала
23:59
футболПеремога та нічия, але без змін: Україна залишилася на 25-му місці у рейтингу ФІФА
23:59
"Фестиваль відчаю". Що показують на найбільшому фестивалі кінодокументалістики у світі
23:48
Новини економіки 28 листопада: Масований обстріл енергетики та підпис історичного підвищення податків
Усі новини...
Реклама:
Реклама: