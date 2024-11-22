Проти України воюють майже 580 тисяч росіян – розвідка

За даними української розвідки, сухопутна частина російського угруповання, що бере участь у бойових діях проти України, становить майже 580 тисяч російських військовослужбовців, з урахуванням Курської області.

Джерело: заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Скібіцького: "Майже 580 тисяч - це сухопутна компонента, яка безпосередньо бере участь у бойових діях".

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Деталі: Він уточнив, що це з урахуванням військових у Курській області.

Крім того, сказав Скібіцький, на сьогоднішній день на тимчасово окупованих територіях України розгорнуто угруповання військ Росгвардії у кількості майже 35 тисяч військовослужбовців.

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