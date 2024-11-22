Проти України воюють майже 580 тисяч росіян – розвідка
П'ятниця, 22 листопада 2024, 14:36
За даними української розвідки, сухопутна частина російського угруповання, що бере участь у бойових діях проти України, становить майже 580 тисяч російських військовослужбовців, з урахуванням Курської області.
Джерело: заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький у коментарі "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Скібіцького: "Майже 580 тисяч - це сухопутна компонента, яка безпосередньо бере участь у бойових діях".
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Деталі: Він уточнив, що це з урахуванням військових у Курській області.
Крім того, сказав Скібіцький, на сьогоднішній день на тимчасово окупованих територіях України розгорнуто угруповання військ Росгвардії у кількості майже 35 тисяч військовослужбовців.
Що було раніше:
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- У червні правитель Росії Володимир Путін заявляв, що на території України воює майже 700 тисяч російських військовослужбовців. У грудні 2023 року він говорив, що на війні було задіяно 617 тисяч військових.
- Тоді ж Інститут вивчення війни (ISW) звернув увагу на слова Путіна про те, що російські війська приблизно втрачають в Україні 20 000 осіб щомісячно. Ця цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця.