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Путін сказав, що в Україні воює 700 тисяч росіян

Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 червня 2024, 21:30
Путін сказав, що в Україні воює 700 тисяч росіян
Володимир Путін. Фото - Getty Images

Правитель Росії Володимир Путін заявив, що на території України воює майже 700 тисяч російських військовослужбовців.

Джерело: Путін під час зустрічі з учасниками освітнього проєкту для російських військових, які воювали в Україні

Деталі: Востаннє Путін називав контингент російської армії в Україні у грудні 2023 року. Тоді, за його словами на війні було задіяно 617 тисяч військових.

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Також він заявляв, що протяжність лінії зіткнення становила 2 тисячі кілометрів.

Що передувало: 

14 червня Путін знову повторив, що нібито "готовий до мирних переговорів", але для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Кремль вважає територією РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський назвав "пропозиції" Путіна про припинення війни на його умовах "відродженням нацизму".

Теми: РосіявійнаПутін
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