Против Украины воюют почти 580 тысяч россиян – разведка

По данным украинской разведки, сухопутная часть российской группировки, участвующей в боевых действиях против Украины, составляет почти 580 тысяч российских военнослужащих, с учетом Курской области.

Источник: заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Скибицкого: "Почти 580 тысяч - это сухопутная компонента, которая непосредственно участвует в боевых действиях".

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Детали: Он уточнил, что это с учетом военных в Курской области.

Кроме того, сказал Скибицкий, на сегодняшний день на временно оккупированных территориях Украины развернута группировка войск Росгвардии в количестве почти 35 тысяч военнослужащих.

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