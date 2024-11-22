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Против Украины воюют почти 580 тысяч россиян – разведка

Станислав ПогориловПятница, 22 ноября 2024, 14:36
Против Украины воюют почти 580 тысяч россиян – разведка
фото: Getty Images

По данным украинской разведки, сухопутная часть российской группировки, участвующей в боевых действиях против Украины, составляет почти 580 тысяч российских военнослужащих, с учетом Курской области.

Источник: заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Скибицкого: "Почти 580 тысяч - это сухопутная компонента, которая непосредственно участвует в боевых действиях".

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Детали: Он уточнил, что это с учетом военных в Курской области.

Кроме того, сказал Скибицкий, на сегодняшний день на временно оккупированных территориях Украины развернута группировка войск Росгвардии в количестве почти 35 тысяч военнослужащих.

Что предшествовало:

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  • В июне правитель России Владимир Путин заявлял, что на территории Украины воюет почти 700 тысяч российских военнослужащих. В декабре 2023 года он говорил, что на войне было задействовано 617 тысяч военных.
  • Тогда же Институт изучения войны (ISW) обратил внимание на слова Путина о том, что российские войска примерно теряют в Украине 20 000 человек ежемесячно. Эта цифра примерно равна или немного ниже количества новых военнослужащих, которое Россия генерирует ежемесяч

войнаРосcияУкраина
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