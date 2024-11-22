ОГП: З кожним місяцем зростає кількість розстрілів українських військовополонених

В жовтні-листопаді прокуратура відкрила 13 справ щодо розстрілів 54 українських військовополонених, що становить третину всіх таких проваджень у 2024 році.

Джерело: заступник начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Тарас Семків в етері "Суспільного"

Деталі: Станом на зараз прокуратура веде розслідування 53 кримінальних проваджень, пов’язаних із розстрілами 177 українських військовополонених. Більшість цих злочинів зафіксовано у 2024 році – 37 проваджень щодо розстрілу 109 людей.

Реклама:

Пряма мова: "В жовтні-листопаді цього року зареєстровано 13 кримінальних проваджень за фактами розстрілу 54 українських військовополонених. Це третина від всіх проваджень, розпочатих у 2024 році за такими фактами. Відповідно загальна кількість розстріляних збільшується з кожним місяцем. Це свідчить про причетність військових командирів, а не рішення конкретних рядових солдатів".

Деталі: Як каже представник Офісу генпрокурора, це відбувається на всіх ділянках фронту й в ОГП знають, які підрозділи до цього причетні.

Окремо заступник начальника Департаменту уточнив, що на території Курської області Росії вже розпочато чотири кримінальні провадження за фактами розстрілів українських військовослужбовців.

РЕКЛАМА:

"За нашими даними, там було страчено щонайменше 20 осіб. Однак цей злочин є латентним, і наразі у нас немає повної інформації. Очевидно, що загальна кількість жертв може бути значно більшою", – додав він.

Передісторія: