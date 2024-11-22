ОГП: З кожним місяцем зростає кількість розстрілів українських військовополонених
В жовтні-листопаді прокуратура відкрила 13 справ щодо розстрілів 54 українських військовополонених, що становить третину всіх таких проваджень у 2024 році.
Джерело: заступник начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Тарас Семків в етері "Суспільного"
Деталі: Станом на зараз прокуратура веде розслідування 53 кримінальних проваджень, пов’язаних із розстрілами 177 українських військовополонених. Більшість цих злочинів зафіксовано у 2024 році – 37 проваджень щодо розстрілу 109 людей.
Пряма мова: "В жовтні-листопаді цього року зареєстровано 13 кримінальних проваджень за фактами розстрілу 54 українських військовополонених. Це третина від всіх проваджень, розпочатих у 2024 році за такими фактами. Відповідно загальна кількість розстріляних збільшується з кожним місяцем. Це свідчить про причетність військових командирів, а не рішення конкретних рядових солдатів".
Деталі: Як каже представник Офісу генпрокурора, це відбувається на всіх ділянках фронту й в ОГП знають, які підрозділи до цього причетні.
Окремо заступник начальника Департаменту уточнив, що на території Курської області Росії вже розпочато чотири кримінальні провадження за фактами розстрілів українських військовослужбовців.
"За нашими даними, там було страчено щонайменше 20 осіб. Однак цей злочин є латентним, і наразі у нас немає повної інформації. Очевидно, що загальна кількість жертв може бути значно більшою", – додав він.
Передісторія:
- У середу 20 листопада із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл полонених українських оборонців, які потрапили в оточення на території Курської області РФ. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину.
- 20 листопада українські прокурори почали розслідування чергового воєнного злочину росіян, які розстріляли полонених ЗСУ на Покровському напрямку.