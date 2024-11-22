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ОГП: З кожним місяцем зростає кількість розстрілів українських військовополонених

Анастасія ПроцП'ятниця, 22 листопада 2024, 16:48
ОГП: З кожним місяцем зростає кількість розстрілів українських військовополонених
Ілюстративне фото: Getty Images

В жовтні-листопаді прокуратура відкрила 13 справ щодо розстрілів 54 українських військовополонених, що становить третину всіх таких проваджень у 2024 році.

Джерело: заступник начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Тарас Семків в етері "Суспільного"

Деталі: Станом на зараз прокуратура веде розслідування 53 кримінальних проваджень, пов’язаних із розстрілами 177 українських військовополонених. Більшість цих злочинів зафіксовано у 2024 році – 37 проваджень щодо розстрілу 109 людей.

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Пряма мова: "В жовтні-листопаді цього року зареєстровано 13 кримінальних проваджень за фактами розстрілу 54 українських військовополонених. Це третина від всіх проваджень, розпочатих у 2024 році за такими фактами. Відповідно загальна кількість розстріляних збільшується з кожним місяцем. Це свідчить про причетність військових командирів, а не рішення конкретних рядових солдатів".

Деталі: Як каже представник Офісу генпрокурора, це відбувається на всіх ділянках фронту й в ОГП знають, які підрозділи до цього причетні.

Окремо заступник начальника Департаменту уточнив, що на території Курської області Росії вже розпочато чотири кримінальні провадження за фактами розстрілів українських військовослужбовців.

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"За нашими даними, там було страчено щонайменше 20 осіб. Однак цей злочин є латентним, і наразі у нас немає повної інформації. Очевидно, що загальна кількість жертв може бути значно більшою", – додав він.

Передісторія:

  • У середу 20 листопада із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл полонених українських оборонців, які потрапили в оточення на території Курської області РФ. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину.
  • 20 листопада українські прокурори почали розслідування чергового воєнного злочину росіян, які розстріляли полонених ЗСУ на Покровському напрямку.

прокуратуравійнаполонені
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