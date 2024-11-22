ОГП: С каждым месяцем растет количество расстрелов украинских военнопленных

В октябре-ноябре прокуратура открыла 13 дел по расстрелам 54 украинских военнопленных, что составляет треть всех таких производств в 2024 году.

Источник: заместитель начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Тарас Семкив в эфире "Суспільного"

Детали: По состоянию на сейчас прокуратура ведет расследование 53 уголовных производств, связанных с расстрелами 177 украинских военнопленных. Большинство этих преступлений зафиксировано в 2024 году – 37 производств по расстрелу 109 человек.

Реклама:

Прямая речь: "В октябре-ноябре этого года зарегистрировано 13 уголовных производств по фактам расстрела 54 украинских военнопленных. Это треть от всех производств, начатых в 2024 году по таким фактам. Соответственно общее количество расстрелянных увеличивается с каждым месяцем. Это свидетельствует о причастности военных командиров, а не решения конкретных рядовых солдат".

Детали: Как говорит представитель Офиса генпрокурора, это происходит на всех участках фронта и в ОГП знают, какие подразделения к этому причастны.

Отдельно заместитель начальника Департамента уточнил, что на территории Курской области России уже начато четыре уголовных производства по фактам расстрелов украинских военнослужащих.

РЕКЛАМА:

"По нашим данным, там было казнено не менее 20 человек. Однако это преступление является латентным, и пока у нас нет полной информации. Очевидно, что общее количество жертв может быть значительно больше", – добавил он.

Предыстория: