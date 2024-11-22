ОГП: С каждым месяцем растет количество расстрелов украинских военнопленных
В октябре-ноябре прокуратура открыла 13 дел по расстрелам 54 украинских военнопленных, что составляет треть всех таких производств в 2024 году.
Источник: заместитель начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Тарас Семкив в эфире "Суспільного"
Детали: По состоянию на сейчас прокуратура ведет расследование 53 уголовных производств, связанных с расстрелами 177 украинских военнопленных. Большинство этих преступлений зафиксировано в 2024 году – 37 производств по расстрелу 109 человек.
Прямая речь: "В октябре-ноябре этого года зарегистрировано 13 уголовных производств по фактам расстрела 54 украинских военнопленных. Это треть от всех производств, начатых в 2024 году по таким фактам. Соответственно общее количество расстрелянных увеличивается с каждым месяцем. Это свидетельствует о причастности военных командиров, а не решения конкретных рядовых солдат".
Детали: Как говорит представитель Офиса генпрокурора, это происходит на всех участках фронта и в ОГП знают, какие подразделения к этому причастны.
Отдельно заместитель начальника Департамента уточнил, что на территории Курской области России уже начато четыре уголовных производства по фактам расстрелов украинских военнослужащих.
"По нашим данным, там было казнено не менее 20 человек. Однако это преступление является латентным, и пока у нас нет полной информации. Очевидно, что общее количество жертв может быть значительно больше", – добавил он.
Предыстория:
- В среду 20 ноября из соцсетей стало известно о вероятном расстреле пленных украинских защитников, попавших в окружение на территории Курской области РФ. У полномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что направил письма в ООН и МККК по этому преступлению.
- 20 ноября украинские прокуроры начали расследование очередного военного преступления россиян, которые расстреляли пленных ВСУ на Покровском направлении.