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ОГП: С каждым месяцем растет количество расстрелов украинских военнопленных

Анастасия ПроцПятница, 22 ноября 2024, 16:48
ОГП: С каждым месяцем растет количество расстрелов украинских военнопленных
Иллюстративное фото: Getty Images

В октябре-ноябре прокуратура открыла 13 дел по расстрелам 54 украинских военнопленных, что составляет треть всех таких производств в 2024 году.

Источник: заместитель начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Тарас Семкив в эфире "Суспільного"

Детали: По состоянию на сейчас прокуратура ведет расследование 53 уголовных производств, связанных с расстрелами 177 украинских военнопленных. Большинство этих преступлений зафиксировано в 2024 году – 37 производств по расстрелу 109 человек.

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Прямая речь: "В октябре-ноябре этого года зарегистрировано 13 уголовных производств по фактам расстрела 54 украинских военнопленных. Это треть от всех производств, начатых в 2024 году по таким фактам. Соответственно общее количество расстрелянных увеличивается с каждым месяцем. Это свидетельствует о причастности военных командиров, а не решения конкретных рядовых солдат".

Детали: Как говорит представитель Офиса генпрокурора, это происходит на всех участках фронта и в ОГП знают, какие подразделения к этому причастны.

Отдельно заместитель начальника Департамента уточнил, что на территории Курской области России уже начато четыре уголовных производства по фактам расстрелов украинских военнослужащих.

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"По нашим данным, там было казнено не менее 20 человек. Однако это преступление является латентным, и пока у нас нет полной информации. Очевидно, что общее количество жертв может быть значительно больше", – добавил он.

Предыстория:

  • В среду 20 ноября из соцсетей стало известно о вероятном расстреле пленных украинских защитников, попавших в окружение на территории Курской области РФ. У полномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что направил письма в ООН и МККК по этому преступлению.
  • 20 ноября украинские прокуроры начали расследование очередного военного преступления россиян, которые расстреляли пленных ВСУ на Покровском направлении.

прокуратуравойнапленные
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