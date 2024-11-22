Лукашенко пообіцяв відключити інтернет у Білорусі, якщо знову будуть протести 

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір повністю відключити інтернет під час президентських виборів, якщо в країні відбудуться протести, подібні тим, які були у 2020 році.

Джерело: БелТА з посиланням на заяву Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "Якщо це (протести - ред.) повториться, відключимо (інтернет - ред.) взагалі. Скажу відверто, що це практично завжди, особливо на початкових стадіях, було з мого дозволу".

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Деталі: У п’ятницю 22 листопада на зустрічі в Мінському державному лінгвістичному університеті Лукашенко відповів на питання про відключення інтернету на період виборів, як це було у Білорусі у 2020 році.

Він додав, що у 2020 році інтернет відключили через те, що "тоді розмова йшла про долю країни". Також Лукашенко не виключає того, що під час майбутніх виборів, протести теж можуть спалахнути.

"Ніхто там (під час протестів 2020 року - ред.) нікого не ламав і не бив, нікого там бити та ламати не треба було. Білоруси – вони не такі люди. І я розумів, звідки йде. Через інтернет це все йшло, з Польщі насамперед: маршрути, куди йтимемо, як йтимемо… Я розумів, до чого ми можемо прийти. У нас була б війна гірша, ніж в Україні. У нас це було б, було б жорсткіше", - додав Лукашенко.

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Майбутні вибори президента Білорусі мають відбудуться у січні 2025 року.

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