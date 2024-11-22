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Лукашенко пообещал отключить интернет в Беларуси, если снова будут протесты

Александр ШумилинПятница, 22 ноября 2024, 17:29
Лукашенко пообещал отключить интернет в Беларуси, если снова будут протесты
Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намерен полностью отключить интернет во время президентских выборов, если в стране состоятся протесты, подобные тем, которые были в 2020 году.

Источник: БелТА со ссылкой на заявление Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "Если это (протесты - ред.) повторится, отключим (интернет - ред.) вообще. Скажу откровенно, что это практически всегда, особенно на начальных стадиях, было с моего разрешения".

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Детали: В пятницу 22 ноября на встрече в Минском государственном лингвистическом университете Лукашенко ответил на вопрос об отключении интернета на период выборов, как это было в Беларуси в 2020 году.

Он добавил, что в 2020 году интернет отключили из-за того, что "тогда разговор шел о судьбе страны". Также Лукашенко не исключает того, что во время предстоящих выборов, протесты тоже могут вспыхнуть.

"Никто там (во время протестов 2020 года - ред.) никого не ломал и не бил, никого там бить и ломать не надо было. Белорусы - они не такие люди. И я понимал, откуда идет. Через интернет это все шло, из Польши прежде всего: маршруты, куда будем идти, как будем идти... Я понимал, к чему мы можем прийти. У нас была бы война хуже, чем в Украине. У нас это было бы, было бы жестче", - добавил Лукашенко.

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Будущие выборы президента Беларуси должны состоятся в январе 2025 года.

Предыстория:

  • Лукашенко находится у власти в Беларуси 30 лет. Однако, после масштабных фальсификаций на выборах президента 2020 года в Беларуси возникли массовые протесты.
  • Протестующие требовали проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов.
  • Ранее Лукашенко поразмышлял по поводу того, если на президентских выборах в Беларуси победит женщина.

ЛукашенкоБеларусь
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