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У Криму викрали редакторку кримськотатарського дитячого журналу Едіє Муслімову

Тетяна ОлійникП'ятниця, 22 листопада 2024, 18:51
У Криму викрали редакторку кримськотатарського дитячого журналу Едіє Муслімову
Едіє Муслімова. Скриншот - YouTube/Mukhamed Ali Sulaymanov

У тимчасово окупованому Криму 21 листопада викрали головну редакторку кримськотатарського дитячого журналу "Арманчыкъ" 61-річну Едіє Муслімову.

Джерело: ГО "Кримська солідарність" з посиланням на племінницю Муслімової – Ельзару, менеджерка Кримськотатарського Ресурсного Центру Зарема Барієва, "Суспільне.Крим"

Деталі: Племінниця Муслімової повідомила, що востаннє говорила з тіткою 21 листопада вранці, та мала їхати до своєї матері. Втім туди Едіє не доїхала і перестала виходити на зв’язок.  

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Менеджерка Кримськотатарського Ресурсного Центру Зарема Барієва повідомила, що Муслімову викрали троє співробітників ФСБ, насильно посадили в білу Газель і вивезли в невідомому напрямку.

За її словами, редактору утримують у будівлі ФСБ і чинять на неї тиск.

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Наріман Джелял повідомив "Суспільному.Крим", що "Арманчыкъ" – єдиний глянцевий дитячий журнал кримськотатарською мовою. Він видається на півострові з 2011 року і виходить щомісяця.

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Кримськотатарський дитячий журнал "Арманчыкъ"
Фото - зарема барієва у Facebook

Муслімова також займалась просвітницькою, видавницькою діяльністю та "завжди працювала над розвитком кримськотатарської культури, особливо дитячої літератури". Джелял назвав її "відомою представницею кримськотатарської інтелігенції".

Пряма мова Джеляла: "Відкритою політикою вона ніколи не займалася, але завжди була такою свідомою, активною, кримськотатарською. Мала свою громадську, громадянську позицію, політичну позицію, яку, на жаль, не завжди можна сьогодні в Криму висловлювати, чи неможливо навіть".

Кримокупація
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