В Крыму похитили редактора крымскотатарского детского журнала Эдие Муслимову

Во временно оккупированном Крыму 21 ноября похитили главного редактора крымскотатарского детского журнала "Арманчыкъ" 61-летнюю Эдие Муслимову.

Источник: ОО "Крымская солидарность" со ссылкой на племянницу Муслимовой - Эльзару, менеджер Крымскотатарского Ресурсного Центра Зарема Бариева, "Суспільне.Крим"

Детали: Племянница Муслимовой сообщила, что последний раз говорила с тетей 21 ноября утром, и должна была ехать к своей матери. Впрочем туда Эдие не доехала и перестала выходить на связь.

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Менеджер Крымскотатарского Ресурсного Центра Зарема Бариева сообщила, что Муслимову похитили трое сотрудников ФСБ, насильно посадили в белую Газель и вывезли в неизвестном направлении.

По ее словам, редактора удерживают в здании ФСБ и оказывают на нее давление.

Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный Нариман Джелял сообщил "Суспільному.Крим", что "Арманчыкъ" - единственный глянцевый детский журнал на крымскотатарском языке. Он издается на полуострове с 2011 года и выходит ежемесячно.

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Крымскотатарский детский журнал "Арманчыкъ" ФОТО - ЗАРЕМА БАРИЕВА В FACEBOOK

Муслимова также занималась просветительской, издательской деятельностью и "всегда работала над развитием крымскотатарской культуры, особенно детской литературы". Джелял назвал ее "известной представительницей крымскотатарской интеллигенции".

Прямая речь Джеляла: "Открытой политикой она никогда не занималась, но всегда была такой сознательной, активной, крымскотатарской. Имела свою общественную, гражданскую позицию, политическую позицию, которую, к сожалению, не всегда можно сегодня в Крыму выражать, или невозможно даже".