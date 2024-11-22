У ГУР знають про документ РФ з планом розподілу України на три частини

Головне управління розвідки Міністерства оборони України ознайомлене з підготовленим в Росії документом із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, де передбачається план розподілу української території на три частини.

Джерело: заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Перш за все, ГУР МО знайоме з цим документом Щобільше скажу, цей документ був підготовлений в Міноборони та Генштабі збройних сил РФ приблизно у грудні минулого року. Зазначений документ лягає в основу перспективного оборонного планування на певний період часу – мінімум на 10 років. Зокрема, цей документ був розроблений на період 2026-2035 рік з перспективою до 2045 року".

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Деталі: Скібіцький додав, що викладене в документі стосується подальшого розвитку ситуації на глобальному та на регіональному рівні, і загрози, які бачить для себе РФ. Також підкреслив, що для того, щоб мати потужний економічний, демографічний, територіальний і військовий потенціал, Путіну потрібна вся Україна.

Пряма мова: "Щодо можливого поділу України. Безперечно, стратегічною метою РФ залишається повна окупація нашої держави".

"І цей сценарій розвитку подальшого з можливим поділенням території актуальний навіть не на 2035-45 рік. Він вже буде актуальний найближчим часом, на 2026 рік, а може і раніше. Ви чули заяви Путіна стосовно українських територій. Він вже говорить, що Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області і Крим – це начебто території РФ згідно з їх конституцією".