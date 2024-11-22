Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ГУР знают о документе РФ с планом раздела Украины на три части

Татьяна ОлейникПятница, 22 ноября 2024, 21:05
В ГУР знают о документе РФ с планом раздела Украины на три части
заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Фото - Getty Images

Главное управление разведки Министерства обороны Украины ознакомлено с подготовленным в России документом с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, где предусматривается план раздела украинской территории на три части.

Источник: заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Прежде всего, ГУР МО знакомо с этим документом Чтобы больше скажу, этот документ был подготовлен в Минобороны и Генштабе вооруженных сил РФ примерно в декабре прошлого года. Указанный документ ложится в основу перспективного оборонного планирования на определенный период времени – минимум на 10 лет. В частности, этот документ был разработан на период 2026-2035 год с перспективой до 2045 года".

Реклама:

Детали: Скибицкий добавил, что изложенное в документе касается дальнейшего развития ситуации на глобальном и на региональном уровне, и угрозы, которые видит для себя РФ. Также подчеркнул, что для того, чтобы иметь мощный экономический, демографический, территориальный и военный потенциал, Путину нужна вся Украина.

Прямая речь: "Относительно возможного разделения Украины. Бесспорно, стратегической целью РФ остается полная оккупация нашего государства".

"И этот сценарий развития дальнейшего с возможным разделением территории актуален даже не на 2035-45 год. Он уже будет актуален в ближайшее время, на 2026 год, а может и раньше. Вы слышали заявления Путина относительно украинских территорий. Он уже говорит, что Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и Крым – это вроде бы территории РФ согласно их конституции".

ГУРвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал

футболПятое поражение подряд в Лиге Европы. Динамо уступило Виктории Пльзень

видео, фотоЖурналисты установили точное место в Беларуси, где россияне пытали украинских пленных

"ДТЭК" раскрыл подробный график отключений света на пятницу для Киева и 2 областей

Зеленский подписал историческое повышение налогов

Пророссийские власти Грузии установили четырехлетний мораторий на переговоры о вступлении в ЕС

Все новости...
Бюджет-2019: Порошенко получит миллиард на поддержку молодежи
"Кедр": ГУР обнародовал детали о новой баллистике, которой РФ ударила по Днепру 21 ноября
Путин похвастался "Орешником" и заявил, что "испытания" продолжатся
Зеленский: Уже говорим с партнерами о системах ПВО, которые остановят новые риски из РФ
Последние новости
03:24
03:04
обновленоРоссияне атаковали Украину ударными беспилотниками
02:14
фото, видеоВ Ростовской области РФ после атаки дронов горит нефтебаза
02:01
БоксКличко хотел вернуться на ринг поединком с Дюбуа – СМИ
01:24
видеоВ Тбилиси полиция разогнала акцию протеста, участников задерживают
01:00
футбол"Челси" с голом Мудрика обыграл "Хайденхайм": результаты Лиги конференций
00:18
Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал
23:59
ФутболПобеда и ничья, но без изменений: Украина осталась на 25 месте в рейтинге ФИФА
23:59
"Фестиваль отчаяния". Что показывают на самом большом фестивале кинодокументалистики в мире
23:48
Новости экономики 28 ноября: Массированный обстрел энергетики и подпись исторического повышения налогов
Все новости...
Реклама:
Реклама: