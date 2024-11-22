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Росіяни вдарили по Запоріжжю та області

Тетяна ОлійникП'ятниця, 22 листопада 2024, 23:00
Росіяни вдарили по Запоріжжю та області
Фото - Getty Images

Увечері 22 листопада у Запоріжжі було чутно вибухи, окупанти завдали двох ударів.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Один удар завдали по одному із населених пунктів регіону. Понівечене фермерське господарство.

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Другий удар прийшовся по Запоріжжю. Частково зруйновані складські приміщення приватних підприємств. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч будинки".

Деталі: За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Запорізька областьвибухвійна
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