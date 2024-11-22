Росіяни вдарили по Запоріжжю та області

Увечері 22 листопада у Запоріжжі було чутно вибухи, окупанти завдали двох ударів.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Один удар завдали по одному із населених пунктів регіону. Понівечене фермерське господарство.

Реклама:

Другий удар прийшовся по Запоріжжю. Частково зруйновані складські приміщення приватних підприємств. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч будинки".

Деталі: За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.