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Россияне ударили по Запорожью и области

Татьяна ОлейникПятница, 22 ноября 2024, 23:00
Россияне ударили по Запорожью и области
Фото - Getty Images

Вечером 22 ноября в Запорожье были слышны взрывы, оккупанты нанесли два удара.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Один удар нанесли по одному из населенных пунктов региона. Изуродовано фермерское хозяйство.

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Второй удар пришелся по Запорожью. Частично разрушены складские помещения частных предприятий. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом дома".

Детали: По предварительной информации, никто не пострадал.

Запорожская областьвзрыввойна
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