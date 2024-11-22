Россияне ударили по Запорожью и области
Пятница, 22 ноября 2024, 23:00
Вечером 22 ноября в Запорожье были слышны взрывы, оккупанты нанесли два удара.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Один удар нанесли по одному из населенных пунктов региона. Изуродовано фермерское хозяйство.
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Второй удар пришелся по Запорожью. Частично разрушены складские помещения частных предприятий. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом дома".
Детали: По предварительной информации, никто не пострадал.