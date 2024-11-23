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Bloomberg: Розвідка США розсекретила дані про санкціоновані Путіним вбивства опонентів

Іван Д'яконовСубота, 23 листопада 2024, 01:05
Bloomberg: Розвідка США розсекретила дані про санкціоновані Путіним вбивства опонентів
Володимир Путін. Фото: Getty Images

Американська розвідка частково розсекретила звіт, у якому йдеться про цілеспрямовані вбивства політичних опонентів володаря Росії Володимира Путіна.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Згідно зі звітом Національної розвідки США, низка вбивств була безпосередньо санкціонована Путіним. Документ був частково розсекречений на запит журналіста Bloomberg.

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Дослівно: "Спочатку в Москві застрелили російського політика і затятого критика Кремля Бориса Нємцова. Потім у Вашингтоні помер колишній путінський медіа-король Михайло Лесін. Пізніше поліція заявила, що він помер від ударів тупим предметом після того, як неодноразово падав у готельному номері."

Деталі: У звіті згадуються кілька резонансних випадків:

  • У 2004 році в Катарі вбили колишнього очільника Чеченської республіки Ічкерія Зелімхана Яндарбієва. Виконавців убивства, співробітників російського ГРУ Анатолія Білашкова та Василя Богачева, суд Катару засудив до довічного ув’язнення, проте незабаром їх екстрадували до РФ. В Росії вони мали провести залишок терміну у в’язниці, проте вже 2005 року Федеральна служба виконання покарань заявляла, що не знає, де вони.
  • У 2006 році в Лондоні колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка отруїли радіоактивним полонієм. Британське слідство назвало безпосереднім виконавцем вбивства офіцера Головного управління охорони Росії Андрія Лугового, який згодом став депутатом Держдуми.
  • У 2012 році в Британії помер російський бізнесмен Олександр Перепеличний. Він вважався одним із ключових інформаторів у справі про можливе відмивання грошей у Європі російськими чиновниками і помер незадовго до того, як мав свідчити про це в суді. У документі американської розвідки стверджується, що його отруїли.
  • У 2015 році вбили луганського бойовика Олександра Беднова. Броньований автобус, яким їхав Беднов, був розстріляний озброєними людьми. 

У документі розвідки США висловлюється припущення, що Беднов та ще кілька помітних лідерів донецьких та луганських сепаратистів були вбиті за наказом Кремля, щоб зміцнити російський контроль у регіоні.

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У документі також зазначається, що Москва систематично використовує спецслужби для усунення тих, кого вважає загрозою своєму режиму.

"Такі вбивства з високою ймовірністю триватимуть і надалі", – йдеться у звіті американської розвідки.

ПутінрозвідкаСША
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