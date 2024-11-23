Bloomberg: Разведка США рассекретила данные о санкционированных Путиным убийствах оппонентов

Американская разведка частично рассекретила отчет, в котором говорится о целенаправленных убийствах политических оппонентов властителя России Владимира Путина.

Источник: Bloomberg

Детали: Согласно отчету Национальной разведки США, ряд убийств был непосредственно санкционирован Путиным. Документ был частично рассекречен по запросу журналиста Bloomberg.

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Дословно: "Сначала в Москве застрелили российского политика и ярого критика Кремля Бориса Немцова. Затем в Вашингтоне умер бывший путинский медиа-король Михаил Лесин. Позже полиция заявила, что он умер от ударов тупым предметом после того, как неоднократно падал в гостиничном номере."

Детали: В отчете упоминаются несколько резонансных случаев:

В 2004 году в Катаре убили бывшего главу Чеченской республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева. Исполнителей убийства, сотрудников российского ГРУ Анатолия Белашкова и Василия Богачева, суд Катара приговорил к пожизненному заключению, однако вскоре их экстрадировали в РФ. В России они должны были провести остаток срока в тюрьме, однако уже в 2005 году Федеральная служба исполнения наказаний заявляла, что не знает, где они.

В 2006 году в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко отравили радиоактивным полонием. Британское следствие назвало непосредственным исполнителем убийства офицера Главного управления охраны России Андрея Лугового, который впоследствии стал депутатом Госдумы.

В 2012 году в Британии умер российский бизнесмен Александр Перепеличный. Он считался одним из ключевых информаторов по делу о возможном отмывании денег в Европе российскими чиновниками и умер незадолго до того, как должен был свидетельствовать об этом в суде. В документе американской разведки утверждается, что его отравили.

В 2015 году убили луганского боевика Александра Беднова. Бронированный автобус, в котором ехал Беднов, был расстрелян вооруженными людьми.

В документе разведки США высказывается предположение, что Беднов и еще несколько заметных лидеров донецких и луганских сепаратистов были убиты по приказу Кремля, чтобы укрепить российский контроль в регионе.

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В документе также отмечается, что Москва систематически использует спецслужбы для устранения тех, кого считает угрозой своему режиму.

"Такие убийства с высокой вероятностью будут продолжаться и в дальнейшем", – говорится в отчете американской разведки.