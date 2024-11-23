Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за "данською моделлю" – Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров під час робочого візиту до Швеції провів переговори з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, під час яких було досягнуто домовленості, що Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за "данською моделлю".

Джерело: Міноборони

Деталі: Під час переговорів міністри домовилися, що Швеція профінансує виробництво українських дронів шляхом закупівлі продукції для потреб Сил оборони України.

Реклама:

"‎Це ще один крок до посилення обороноздатності України, який демонструє довіру наших партнерів до нашого військово-промислового потенціалу", – зазначив Умєров.

Окрім цього, сторони обговорили плани фінансування допомоги Україні на 2025 рік. Окремий фокус було зроблено на оснащенні підрозділів української армії військовою технікою. За словами Умєрова, переговори щодо цього компонента співпраці перебувають на фінальному етапі.

Крім того, міністр оборони України провів переговори із представниками шведських оборонних компаній. Учасники обговорили реалізацію нових проєктів у сфері виробництва військової техніки, артилерії, оптики, систем наведення, комунікації та засобів протиповітряної оборони.

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Особливу увагу приділили локалізації виробництва в Україні, створенню спільних підприємств та збільшенню обсягів поставок, а також закупівлі нових видів зброї та передових технологій".

Передісторія:

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон на спільному брифінгу з українським колегою Рустемом Умєровим у Швеції заявив, що Швеція невдовзі виділить "значні кошти" як інвестицію, що дозволить Україні запустити масове виробництво власних далекобійних ракет і ударних безпілотників.

Міністр зазначив, що це зроблять за прикладом Данії – спрямовуючи кошти в український ОПК.

Йонсон нагадав, що Швеція не встановлювала для України ніяких обмежень на застосування шведської зброї. "Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до норм міжнародного права. Підтримка України – це не ескалація", – підкреслив Йонсон.

15 листопада Рустем Умєров заявив, що Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки, таким чином долучившись до "данської моделі" військової підтримки України.