Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов по «датской модели» – Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время рабочего визита в Швецию провел переговоры с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, во время которых была достигнута договоренность, что Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов по "датской модели".

Источник: Минобороны

Детали: Во время переговоров министры договорились, что Швеция профинансирует производство украинских дронов путем закупки продукции для нужд Сил обороны Украины.

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"Это еще один шаг к усилению обороноспособности Украины, который демонстрирует доверие наших партнеров к нашему военно-промышленному потенциалу", – отметил Умеров.

Кроме этого, стороны обсудили планы финансирования помощи Украине на 2025 год. Отдельный фокус был сделан на оснащении подразделений украинской армии военной техникой. По словам Умерова, переговоры по этому компоненту сотрудничества находятся на финальном этапе.

Кроме того, министр обороны Украины провел переговоры с представителями шведских оборонных компаний. Участники обсудили реализацию новых проектов в сфере производства военной техники, артиллерии, оптики, систем наведения, коммуникации и средств противовоздушной обороны.

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Дословно: "Особое внимание уделили локализации производства в Украине, созданию совместных предприятий и увеличению объемов поставок, а также закупке новых видов оружия и передовых технологий".

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