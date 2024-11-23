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Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов по «датской модели» – Минобороны

Иван ДьяконовСуббота, 23 ноября 2024, 01:50
Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов по «датской модели» – Минобороны
Рустем Умеров и Пол Йонсон. Фото: соцсети Йонсона

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время рабочего визита в Швецию провел переговоры с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, во время которых была достигнута договоренность, что Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов по "датской модели".

Источник: Минобороны

Детали: Во время переговоров министры договорились, что Швеция профинансирует производство украинских дронов путем закупки продукции для нужд Сил обороны Украины.

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"Это еще один шаг к усилению обороноспособности Украины, который демонстрирует доверие наших партнеров к нашему военно-промышленному потенциалу", – отметил Умеров.

Кроме этого, стороны обсудили планы финансирования помощи Украине на 2025 год. Отдельный фокус был сделан на оснащении подразделений украинской армии военной техникой. По словам Умерова, переговоры по этому компоненту сотрудничества находятся на финальном этапе.

Кроме того, министр обороны Украины провел переговоры с представителями шведских оборонных компаний. Участники обсудили реализацию новых проектов в сфере производства военной техники, артиллерии, оптики, систем наведения, коммуникации и средств противовоздушной обороны. 

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Дословно: "Особое внимание уделили локализации производства в Украине, созданию совместных предприятий и увеличению объемов поставок, а также закупке новых видов оружия и передовых технологий".

Предыстория: 

  • Министр обороны Швеции Пол Йонсон на совместном брифинге с украинским коллегой Рустемом Умеровым в Швеции заявил, что Швеция вскоре выделит "значительные средства" в качестве инвестиции, что позволит Украине запустить массовое производство собственных дальнобойных ракет и ударных беспилотников. 
  • Министр отметил, что это сделают по примеру Дании – направляя средства в украинский ОПК. 
  • Йонсон напомнил, что Швеция не устанавливала для Украины никаких ограничений на применение шведского оружия. "Украина реализует свое право на самооборону в соответствии с нормами международного права. Поддержка Украины – это не эскалация", – подчеркнул Йонсон.
  • 15 ноября Рустем Умеров заявил, что Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники, таким образом присоединившись к "датской модели" военной поддержки Украины.

оружиеМинобороныУмеров Рустем
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