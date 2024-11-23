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Трамп планує використати Міністерство юстиції для вирішення особистих питань – WP

Іван Д'яконовСубота, 23 листопада 2024, 05:11
Трамп планує використати Міністерство юстиції для вирішення особистих питань – WP
Дональд Трамп і Джек Сміт. Фото: Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про наміри докорінно реформувати Міністерство юстиції у разі повернення до влади. Зокрема, він планує створити спеціальні слідчі групи для розслідування нібито фальсифікацій виборів 2020 року та звільнити ключових чиновників, які брали участь у розслідуванні його справ.

Джерело: The Washington Post

Деталі: За інформацією видання, це рішення є частиною ширших планів Трампа з реформування відомства, яке він звинувачує в політично мотивованих переслідуваннях.

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Дослівно: "Одним із його пріоритетів стане створення слідчих груп для пошуку доказів можливих фальсифікацій на виборах 2020 року в ключових штатах".

Деталі: Трамп також має намір звільнити команду спеціального прокурора Джека Сміта, яка розслідувала справи про його нібито неправомірне поводження з секретними документами та спробами скасувати результати виборів.

Речниця Трампа Каролін Левіт заявила, що "президент Трамп обіцяв звільнити недобросовісних бюрократів, які незаконно використовували правову систему як зброю, і американці можуть очікувати, що він виконає цю обіцянку".

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Трамп продовжує наполягати на тому, що у нього "вкрали" вибори 2020 року, які він програв Джо Байдену. Говорить, що результати голосування були сфальсифіковані, а судові справи проти нього є прикладом політичного переслідування.

Перед тим, як залишити посаду у 2021 році Трамп видав указ "Schedule F", який спрощує звільнення кар'єрних державних службовців. Байден скасував цей указ, коли увійшов до Білого дому, і його адміністрація доопрацювала правила через Управління кадрового менеджменту, які посилюють захист співробітників.

Експерти попереджають, що реалізація цих планів може зіткнутися з юридичними та політичними перешкодами, але Трамп налаштований реформувати Міністерство юстиції для виконання своїх пріоритетів.

Передісторія:

  • Напередодні Дональд Трамп оголосив, що висуває колишню генеральну прокурорку Флориди Пем Бонді на посаду генерального прокурора США.
  • У 2020 році Бонді була одним із захисників Дональда Трампа під час його першого процесу щодо імпічменту. До 2024 року Бонді очолювала юридичний підрозділ Інституту політики, який підтримує Трампа.

ТрампСШАМін'юст
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