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Трамп планирует использовать Министерство юстиции для решения личных вопросов – WP

Иван ДьяконовСуббота, 23 ноября 2024, 05:11
Трамп планирует использовать Министерство юстиции для решения личных вопросов – WP
Дональд Трамп и Джек Смит. Фото: Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерениях коренным образом реформировать Министерство юстиции в случае возвращения к власти. В частности, он планирует создать специальные следственные группы для расследования якобы фальсификаций выборов 2020 года и уволить ключевых чиновников, которые участвовали в расследовании его дел.

Источник: The Washington Post

Детали: По информации издания, это решение является частью более широких планов Трампа по реформированию ведомства, которое он обвиняет в политически мотивированных преследованиях.

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Дословно: "Одним из его приоритетов станет создание следственных групп для поиска доказательств возможных фальсификаций на выборах 2020 года в ключевых штатах".

Детали: Трамп также намерен уволить команду специального прокурора Джека Смита, которая расследовала дела о его якобы неправомерном обращении с секретными документами и попытками отменить результаты выборов.

Пресс-секретарь Трампа Каролин Левит заявила, что "президент Трамп обещал уволить недобросовестных бюрократов, которые незаконно использовали правовую систему как оружие, и американцы могут ожидать, что он выполнит это обещание".

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Трамп продолжает настаивать на том, что у него "украли" выборы 2020 года, которые он проиграл Джо Байдену. Говорит, что результаты голосования были сфальсифицированы, а судебные дела против него являются примером политического преследования.

Перед тем, как покинуть пост в 2021 году Трамп издал указ "Schedule F", который упрощает увольнение карьерных государственных служащих. Байден отменил этот указ, когда вошел в Белый дом, и его администрация доработала правила через Управление кадрового менеджмента, которые усиливают защиту сотрудников.

Эксперты предупреждают, что реализация этих планов может столкнуться с юридическими и политическими препятствиями, но Трамп настроен реформировать Министерство юстиции для выполнения своих приоритетов.

Предыстория:

  • Накануне Дональд Трамп объявил, что выдвигает бывшего генерального прокурора Флориды Пэм Бонди на должность генерального прокурора США.
  • В 2020 году Бонди была одним из защитников Дональда Трампа во время его первого процесса по импичменту. До 2024 года Бонди возглавляла юридическое подразделение Института политики, который поддерживает Трампа.

ТрампСШАМинюст
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