Трамп розглядає Річарда Гренелла на посаду спецпосланця з питань України – Reuters

Дональд Трамп планує призначити Річарда Гренелла, свого колишнього керівника розвідки та відомого критика швидкого вступу України до НАТО, спеціальним представником із питань "російсько-українського конфлікту".

Джерело: Reuters з посиланням на чотири джерела, знайомих з перехідними планами адміністрації Трампа

Деталі: Видання зазначає, що Гренелл, який раніше був послом в Німеччині та виконував обов’язки директора національної розвідки США під час президентства Трампа з 2017 по 2021 рік, може стати ключовою фігурою у зусиллях обраного президента закінчити війну в Україні, якщо його кандидатуру буде затверджено.

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Джерела видання, які говорили на умовах анонімності, зазначають, що Трамп розглядає можливість створити посаду спеціального посланця, який займатиметься виключно вирішенням "російсько-українського конфлікту". Це може стати одним із його перших дипломатичних кроків після вступу на посаду. Однак остаточне рішення про створення цієї посади ще не прийнято.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв закічити війну протягом 24 годин, однак поки не розкрив, яким чином планує це зробити.

Деякі заяви Гренелла можуть змусити українських лідерів замислитися.

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Дослівно: "У липні він висловлювався за створення "автономних зон" як способу врегулювання конфлікту. Також він висловлювався проти вступу України до НАТО в осяжному майбутньому, що збігається із позицією багатьох союзників Трампа".

Деталі: Видання зазначає, що прихильники Гренелла наголошують на його багатому дипломатичному досвіді та знанні європейських справ. Окрім роботи в Німеччині, він був спеціальним посланцем президента США у переговорах між Сербією та Косово.

Раніше Гренелл розглядався як один із претендентів на посаду держсекретаря, що свідчить про його високу довіру з боку обраного президента.