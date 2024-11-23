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Трамп рассматривает Ричарда Гренелла на должность спецпосланника по вопросам Украины – Reuters

Иван ДьяконовСуббота, 23 ноября 2024, 06:25
Трамп рассматривает Ричарда Гренелла на должность спецпосланника по вопросам Украины – Reuters
Рbчарда Гренелл. Фото: Getty Images

Дональд Трамп планирует назначить Ричарда Гренелла, своего бывшего руководителя разведки и известного критика быстрого вступления Украины в НАТО, специальным представителем по вопросам "российско-украинского конфликта".

Источник: Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с переходными планами администрации Трампа

Детали: Издание отмечает, что Гренелл, который ранее был послом в Германии и исполнял обязанности директора национальной разведки США во время президентства Трампа с 2017 по 2021 год, может стать ключевой фигурой в усилиях избранного президента закончить войну в Украине, если его кандидатура будет утверждена.

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Источники издания, которые говорили на условиях анонимности, отмечают, что Трамп рассматривает возможность создать должность специального посланника, который будет заниматься исключительно решением "российско-украинского конфликта". Это может стать одним из его первых дипломатических шагов после вступления в должность. Однако окончательное решение о создании этой должности еще не принято.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал закончить войну в течение 24 часов, однако пока не раскрыл, каким образом планирует это сделать.

Некоторые заявления Гренелла могут заставить украинских лидеров задуматься. 

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Дословно: "В июле он высказывался за создание "автономных зон" как способа урегулирования конфликта. Также он высказывался против вступления Украины в НАТО в обозримом будущем, что совпадает с позицией многих союзников Трампа".

Детали: Издание отмечает, что сторонники Гренелла отмечают его богатый дипломатический опыт и знание европейских дел. Кроме работы в Германии, он был специальным посланником президента США в переговорах между Сербией и Косово.

Ранее Гренелл рассматривался как один из претендентов на должность госсекретаря, что свидетельствует о его высоком доверии со стороны избранного президента.

ТрампУкраинаРосcиявойна
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