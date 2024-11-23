Молитви для зцілення: Головною лікаркою США стане журналістка з телеканалу Fox News

Обраний президент США Дональд Трамп обрав Джанетт Нешейват, лікарку і журналістку телеканалу Fox News, своїм кандидатом на посаду головного лікаря у своїй адміністрації.

Джерело: Трамп в соцмережі Truth Social, Politico, Reuters

Дослівно: "Я з гордістю оголошую, що Джанетт Нешейват буде на посаді головного лікаря Сполучених Штатів. Доктор Нешейват – двічі дипломований лікар з непохитною відданістю справі порятунку і лікуванню тисяч американських життів".

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Деталі: Нешейват є медичним кореспондентом Fox News і медичним директором мережі центрів невідкладної допомоги в Нью-Йорку та Нью-Джерсі CityMD.

"Вона прагне забезпечити американцям якісну та доступну медичну допомогу й вірить у розширення можливостей людей дбати про своє здоров’я, щоб жити довше й краще", – йдеться в заяві Трампа.

Нешейват – авторка книги "Поза межами стетоскопа: дива у медицині", у якій розповідає про випадки чудесного одужання під час роботи у відділенні невідкладної допомогиі та міжнародних медичних місіях. В описі до книги зазначається, що вона висвітлює "перетворювальну силу молитви та відданість зціленню і служінню".

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Нешейват також рекламує створені нею дієтичні добавки.

Нешейват критикувала рекомендації Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) щодо вакцин проти Covid, заявляючи, що для багатьох американців, особливо молодих людей, ризики вакцинування переважатимуть над їх позитивним ефектом, визнаючи при цьому, що для більшості пацієнтів ризик є незначним.

Вона також поставила під сумнів стандарти лікування молоді з гендерною дисфорією Американської академії педіатрії.

Джанетт Нешейват, ймовірно, працюватиме разом із Робертом Кеннеді-молодшим, колишнім кандидатом у президенти та відомим антивакцинатором, якого Дональд Трамп обрав на посаду міністра охорони здоров’я. Кеннеді вже пообіцяв кардинальний перегляд національної системи охорони здоров’я.

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