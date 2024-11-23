Молитвы для исцеления: Главным врачом США станет журналистка с телеканала Fox News

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал Джанетт Нешейват, врача и журналистку телеканала Fox News, своим кандидатом на должность главного врача в своей администрации.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social, Politico, Reuters

Дословно: "Я с гордостью объявляю, что Джанетт Нешейват будет на посту главного врача Соединенных Штатов. Доктор Нешейват - дважды дипломированный врач с непоколебимой преданностью делу спасения и лечения тысяч американских жизней".

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Детали: Нешейват является медицинским корреспондентом Fox News и медицинским директором сети центров неотложной помощи в Нью-Йорке и Нью-Джерси CityMD.

"Она стремится обеспечить американцам качественную и доступную медицинскую помощь и верит в расширение возможностей людей заботиться о своем здоровье, чтобы жить дольше и лучше", – говорится в заявлении Трампа.

Нешейват – автор книги "За пределами стетоскопа: чудеса в медицине", в которой рассказывает о случаях чудесного выздоровления во время работы в отделении неотложной помощи и международных медицинских миссиях. В описании к книге отмечается, что она освещает "преобразующую силу молитвы и преданность исцелению и служению".

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Нешейват также рекламирует созданные ею диетические добавки.

Нешейват критиковала рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) относительно вакцин против Covid, заявляя, что для многих американцев, особенно молодых людей, риски вакцинации будут преобладать над их положительным эффектом, признавая при этом, что для большинства пациентов риск является незначительным.

Она также поставила под сомнение стандарты лечения молодежи с гендерной дисфорией Американской академии педиатрии.

Джанетт Нешейват, вероятно, будет работать вместе с Робертом Кеннеди-младшим, бывшим кандидатом в президенты и известным антивакцинатором, которого Дональд Трамп выбрал на должность министра здравоохранения. Кеннеди уже пообещал кардинальный пересмотр национальной системы здравоохранения.

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