Росіяни атакували житлові квартали Херсонщини – п’ятеро поранених

Російські окупанти поранили ще 5 людей своїми атаками по Херсонській області.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення, гараж, тролейбус та приватні автомобілі.

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Загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Розлив, Комишани, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Широка Балка, Білозерка, Кізомис, Берислав, Качкарівка, Осокорівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Козацьке та Херсон.