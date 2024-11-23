Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували житлові квартали Херсонщини – п’ятеро поранених

Роман ПетренкоСубота, 23 листопада 2024, 08:22
Росіяни атакували житлові квартали Херсонщини – п’ятеро поранених

Російські окупанти поранили ще 5 людей своїми атаками по Херсонській області.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення, гараж, тролейбус та приватні автомобілі.

Реклама:

Загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Розлив, Комишани, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Широка Балка, Білозерка, Кізомис, Берислав, Качкарівка, Осокорівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Козацьке та Херсон.

Херсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала

футболП'ята поспіль поразка у Лізі Європи. Динамо поступилося Вікторії Пльзень

відео, фотоЖурналісти встановили точне місце в Білорусі, де росіяни катували українських полонених

"ДТЕК" розкрив детальний графік відключень світла на п'ятницю для Києва та 2 областей

Зеленський підписав історичне підвищення податків

Проросійська влада Грузії встановила чотирирічний мораторій на переговори про вступ у ЄС

Усі новини...
Херсонська область
Через російський обстріл Токарівки на Херсонщині загинув чоловік
Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині, поранена жінка
Росіяни поранили цивільних у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях
Останні новини
03:24
Байден засудив масовану атаку Росії на Україну
03:04
оновлюєтьсяРосіяни атакують Україну ударними безпілотниками
02:14
фото, відеоУ Ростовській області РФ після атаки дронів горить нафтобаза – соцмережі
02:01
БоксКличко хотів повернутися на ринг поєдинком з Дюбуа – ЗМІ
01:24
відеоУ Тбілісі поліція розігнала акцію протесту, учасників затримують
01:00
футбол"Челсі" з голом Мудрика обіграв "Гайденгайм": результати Ліги конференцій
00:18
Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала
23:59
футболПеремога та нічия, але без змін: Україна залишилася на 25-му місці у рейтингу ФІФА
23:59
"Фестиваль відчаю". Що показують на найбільшому фестивалі кінодокументалістики у світі
23:48
Новини економіки 28 листопада: Масований обстріл енергетики та підпис історичного підвищення податків
Усі новини...
Реклама:
Реклама: