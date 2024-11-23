Росіяни атакували житлові квартали Херсонщини – п’ятеро поранених
Субота, 23 листопада 2024, 08:22
Російські окупанти поранили ще 5 людей своїми атаками по Херсонській області.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення, гараж, тролейбус та приватні автомобілі.
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Загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Розлив, Комишани, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Широка Балка, Білозерка, Кізомис, Берислав, Качкарівка, Осокорівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Козацьке та Херсон.